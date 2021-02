Draghi al Senato: "Il Parlamento sarà informato, coinvolgerò le parti sociali e le Regioni" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - "Il Parlamento sarà informato" sulle decisioni legate al Recovery plan, la cui governance sarà al Mef. Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica nell'Aula del Senato. "coinvolgerò le parti sociali e le Regioni - ha sottolineato il Premier - il loro coinvolgimento è non solo importante ma essenziale. Certe cose non si fanno se non sono decise insieme alle Regioni". Draghi ha, inoltre, annunciato che "questo governo conferma l'impegno" di andare sullo sviluppo sostenibile ed di inserirlo in Costituzione. Sul tema dell'immigrazione "la risposta più efficace e duratura passa per una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni europee - ha detto il ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - "Il" sulle decisioni legate al Recovery plan, la cui governanceal Mef. Lo ha detto il premier Marionella replica nell'Aula del. "lee le- ha sottolineato il Premier - il loro coinvolgimento è non solo importante ma essenziale. Certe cose non si fanno se non sono decise insieme alle".ha, inoltre, annunciato che "questo governo conferma l'impegno" di andare sullo sviluppo sostenibile ed di inserirlo in Costituzione. Sul tema dell'immigrazione "la risposta più efficace e duratura passa per una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni europee - ha detto il ...

