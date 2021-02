Covid | Oms | ' in calo nuovi casi e morti | ma aumenta circolazione varianti'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Il numero didi-19 nel mondo continua a diminuire: sono stati 2,7 milioni i contagi la scorsa settimana, il 16% in meno rispetto alla settimana precedente. Anche il numero dei decessi registra un, con 81.000segnalati la scorsa settimana, -10%. Il bollettino globale di-19 segna così 108,2 milioni die oltre 2,3 milioni di vittime dall'inizio della pandemia. Questo il quadro che emerge dall'aggiornamento epidemiologico settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità, che evidenzia il trend in discesa dei contagi, ma raccomanda anche di tenere la guardia alta contro ladelle. I cinque Paesi che la scorsa settimana hanno segnalato il ...

