Cortina 2021, le signore del gigante sfidano le Tofane davanti a Sofia Goggia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino - Sono sette sorelle, ma potrebbero essere anche di più. Ai Mondiali di Cortina 2021, è scoccata l'ora della madre di tutte le gare: il gigante è da sempre la disciplina regina del circo Bianco e per le azzurre lo sarà una volta di più, con le sacerdotesse delle porte larghe impegnate a trovare un ruolo da protagonista e non solo come comparse. Regina di Tofane Cortina 2021 piste neve Massimiliano MontingelliAd ambire alla corona di regina dell'Olympia delle Tofane non c'è solo Marta Bassino, attuale leader del ranking di specialità, ma ci sono anche la Francia di Tessa Worley, una delle interpreti più raffinate della disciplina e già bronzo proprio nel parallelo, con cui ha testato le ultime falde ...

Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Corriere : Marta Bassino trionfa nel paralello femminile a Cortina: oro all’Italia - Agenzia_Ansa : Il marito vieta alla Ct della squadra iraniana femminile di #sci alpino di andare ai #Mondiali di #Cortina. Per l'e… - andreacauti : Questa è una storia fantastica. Domani in gara a #mondialidisci #Cortinadampezzo il principe 62enni figlio di Ira v… - Giacinto_Bruno : Brignone furiosa per le regole del parallelo, ma Marta avrebbe vinto comunque la sfida ai Mondiali di Cortina… -