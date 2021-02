Coronavirus, decessi in leggero aumento e 12.074 casi. Quattro zone rosse in Lombardia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 12.074 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime da ieri sono 369 (ieri erano 336), un dato che porta il totale dei decessi a 94.540 da inizio pandemia. Sono stati 294.411 i tamponi effettuati, per un indice di positività che si attesta al 4,1%. Attualmente sono 2.043 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-31 da ieri), mentre si registrano 16.519 guarigioni nelle ultime 24 ore (in totale 2.268.253). È quanto emerge dal bollettino di oggi del Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, dunque, in Italia i contagi sono dunque 2.751.657. I casi attualmente positivi sono 388.864 (-4.822), di cui 18.274 ospedalizzati con sintomi. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguita dalla Campania. Le dosi di vaccino ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 12.074 i nuovidiregistrati nelle ultime 24 ore. Le vittime da ieri sono 369 (ieri erano 336), un dato che porta il totale deia 94.540 da inizio pandemia. Sono stati 294.411 i tamponi effettuati, per un indice di positività che si attesta al 4,1%. Attualmente sono 2.043 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-31 da ieri), mentre si registrano 16.519 guarigioni nelle ultime 24 ore (in totale 2.268.253). È quanto emerge dal bollettino di oggi del Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, dunque, in Italia i contagi sono dunque 2.751.657. Iattualmente positivi sono 388.864 (-4.822), di cui 18.274 ospedalizzati con sintomi. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la, seguita dalla Campania. Le dosi di vaccino ...

