Convince la moglie a fare un selfie “estremo” | poi la spinge nel vuoto

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un uomo di 40 anni è accusato dalla polizia di aver usato come pretesto unperre ladi 32 giù da una scogliera, facendola così morire sul colpo. Hakan Aysal, 40 anni, avrebbe posato per un” su una scogliera con laSemra Aysal, 32 anni e in dolce attesa, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

cosmicmeiqi7 : @dadoufu questo non mi convince. sembra che qualcuno voglia incastrarlo. l’altro, invece, potrebbe essere un candid… - wingsofsuburbia : Settimana scorsa avevamo chi convince la moglie a parlare di nuovo con la madre. E stasera sto cretino che gli dice pure contro#cepostaperte - stefano2201 : +++DRAGHI CONVINCE MIA MOGLIE A DARMELA+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Convince moglie

ViaggiNews.com

... la quale aveva avuto la donna come paziente nel passato, il medico sia prescrivere a ... con i suoi cari intorno a lui come ha sempre sognato: mamma Rosa, laCarmen, il fratello ...L'uomo però ladi poterle trovare un posto di lavoro. Intanto Susana , dispiaciuta per la ... José entra nella compagnia teatrale dela parrocchiale, senza dire nulla a sua. Bellita però,...Hakan Aysal, 40 anni, è accusato dalla polizia di aver usato come pretesto un selfie per spingere Semra Aysal, 32, giù da una scogliera.La soap opera di origini iberiche intitolata Una vita continua a essere ricca di colpi di scena. Nel corso delle puntate che i telespettatori italiani seguiranno prossimamente, Cinta Dominguez non gio ...