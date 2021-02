Caso Ilva | ventotto anni per Riva | cinque per Vendola

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel processo “Ambiente svenduto” delin corso presso la Corte d’Assise di Taranto per presunto disastro ambientale causato dall’acciaieria neglidi gestione della famiglia, la pubblica accusa ha invocato 35 condanne. Per i fratelli Fabio e Nicola, ex proprietari e amministratori dell’, il pm ha chiesto rispettivamente 28 e 25

Sono state 9 infine le richieste di non luogo a procedere per sopraggiunta prescrizione: è il... accusati di aver intrattenuto contatti "non istituzionali" con i vertici della società e di ...Nel processo "Ambiente svenduto" del caso Ilva il pm chiede di condannare 28 anni i fratelli Riva e 5 anni l'ex governatore Vendola.Invocati anche 28 anni per ex dirigenti stabilimento e 5 anni per l'ex governatore della Puglia Nichi Vendola, accusato di concussione aggravata. Il pm Mariano Buccoliero: "Abbraccio mortale ..."