Bullismo a Napoli | 13enne aggredito con tirapugni | identificati gli aggressori

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono statii 7 bulli che l’altro ieri hanno pestato un coetaneo di 13 anni all’uscita di scuola nel quartiere di Pianura. Secondo le indagini non sarebbe la prima volta che questo gruppo di baby gang aggredisce qualcuno. Aveva fatto molto scalpore la notizia di ieri. L’ennesimo atto diall’uscita di scuola dove un ragazzo è stato pestato addirittura con un. Si tratta di tutti ragazzini giovanissimi tra i 13 ed i 14 anni. I minorenni che hannoil coetaneo nei pressi dell’Istituto Ferdinando Russo sono stati quindi tutti segnalati alla magistratura da parte dei carabinieri. La vittima intanto è in osservazione all’Ospedale Santobono per contusioni e trauma facciale. La settimana scorsa il gruppetto è stato protagonista di ...