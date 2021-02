Botte, minacce e violenze sessuali: due anni d'inferno per una donna. Per il convivente scatta il divieto di avvicinamento (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ANCONA - Botte, minacce, maltrattamenti e violenze. Due anni d'inferno per la vittima, finita più volte all'ospedale per curare le ferite causate dal compagno, un 33enne italiano, al quale i ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ANCONA -, maltrattamenti e. Dued'per la vittima, finita più volte all'ospedale per curare le ferite causate dal compagno, un 33enne italiano, al quale i ...

magicaGrmente22 : A lui aveva sputato in faccia, a lei aveva detto che doveva andarsene da Torino e l'aveva rincorsa cercando di picc… - FrancescoCusu12 : RT @repubblica: Botte e minacce ai datori di lavoro, via al processo per stalking a Said, l'assassino dei Murazzi - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Botte e minacce ai datori di lavoro, via al processo per stalking a Said, l'assassino dei Murazzi - repubblica : Botte e minacce ai datori di lavoro, via al processo per stalking a Said, l'assassino dei Murazzi - elena51847647 : RT @rep_torino: Botte e minacce ai datori di lavoro, via al processo per stalking a Said, l'assassino dei Murazzi [di Sarah Martinenghi] [a… -