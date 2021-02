Borse 17 febbraio, mercati in calo. Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Borse 17 febbraio, continua l’andamento negativo dei mercati. Per lo spread nuova seduta poco mossa. MILANO – Borse 17 febbraio. Continua l’andamento negativo dei mercati in questa terza settimana del mese. L’allarme delle varianti e i ritardi nelle vaccinazioni continua a pesare sui listini. Gli indici sono tornati in rosso dopo un periodo in rialzo. Chi sorride in questa terza seduta settimanale è Jeff Bezos. Secondo Bloomberg Billionaires Index, il fondatore di Amazon è ritornato ad essere l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 191 miliardi di dollari. Un sorpasso nei confronti di Elon Musk (190). Il numero uno della Tesla ha perso terreno dopo il calo in ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021)17, continua l’andamento negativo dei. Per lo spread nuova seduta poco mossa. MILANO –17. Continua l’andamento negativo deiin questa terza settimana del mese. L’allarme delle varianti e i ritardi nelle vaccinazioni continua a pesare sui listini. Gli indici sono tornati in rosso dopo un periodo in rialzo. Chi sorride in questa terza seduta settimanale è. Secondo Bloomberg Billionaires Index, il fondatore di Amazon è ritornato ad esserepiùdelcon un patrimonio di 191 miliardi di dollari. Un sorpasso nei confronti di Elon Musk (190). Il numero uno della Tesla ha perso terreno dopo ilin ...

