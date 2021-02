Biraghi re dei cross... ma la Fiorentina lo sfrutta poco (Di mercoledì 17 febbraio 2021) FIRENZE - È il cross - man del campionato di Serie A: su azione nessuno ne conta più di Cristiano Biraghi, 120 . Gli altri lo inseguono a fatica: da Augello a Lazzari , da Candreva ad Hakimi , ma ora ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) FIRENZE - È il- man del campionato di Serie A: su azione nessuno ne conta più di Cristiano, 120 . Gli altri lo inseguono a fatica: da Augello a Lazzari , da Candreva ad Hakimi , ma ora ...

Biraghi re dei cross... ma la Fiorentina lo sfrutta poco Corriere dello Sport.it VITALE, Koko colpo "influenzato". Biraghi delusione “Sarà una gara più difficile del previsto ma è assolutamente alla portata della Fiorentina fare punteggio pieno contro lo Spezia. “Il campionato è lungo, anche se devo dire che Italiano fa giocare un ...

Vitale: “Biraghi grande delusione. Kokorin una scommessa, ma i tempi sono sbagliati” Non si allenava da tempo, non conosce il nostro calcio per cui un po’ di tempo ci vorrà. Era una scommessa da fare a giugno, non certo ora. Problemi della Fiorentina?La grande delusione di quest’anno ...

