Biathlon | le pagelle di oggi | Laegreid è una statua e beffa Peiffer | deludono Johannes Boe e gli azzurri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Anche la seconda delle due individuali in programma nei Mondiali 2021 diè passata agli archivi, con il perentorio successo del norvegese Sturla Holm. Una sicurezza al tiro disarmante e un passo sugli sci assolutamente competitivo non ha permesso di fatto agli avversari nemmeno di sperare di poterlo battere, anche se il tedesco Arnd, a sua volta con lo zero, ha rischiato l’impresa terminando non lontano. Sul podio anche il norvegeseDale, al primo metallo iridato della carriera proprio in questa prova nella quale non era neanche sicuro di partecipare, col fiato di Christiansen sul collo. Non basta una grande prova nel fondo a Fillon Maillet per cancellare i due errori a terra e per lui arriva il quarto posto, davanti al deluso di giornata, ancoraBoe. Male ...