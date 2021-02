Basta isterismi | la variante inglese non è più letale

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Il virologo del San Raffaele, Massimo Clementi, ne è certo: "Lanon è piùdelle altre mutazioni del virus" "Ladel virus non è né piùné più pericolosa". Ne è certo il virologo Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, che definisce "fuorvianti" le informazioni divulgate sulladel Sars-Cov-2. "", afferma nel corso di una intervista al quotidiano Il Giorno. Intanto, nell'ultima indagine sull'infezione, condotta dall'agenzia governativa britannica e datata al 12 febbraio 2021, risulta che in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord "la percentuale ...

zaky_acm : Questa dovrebbe essere la settimana del silenzio. Umiltà, lavoro, comprendere cosa non ha funzionato e cercare di r… - romanholidayTT : @LegaSalvini Basta con questi isterismi! Basta con queste chiusure schizofreniche Mi auguro l aria a Palazzo Chigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta isterismi

il Giornale

vedere quello che sta succedendo nel capoluogo per capire che le "scintille" saranno ... Niente, niente scenate, niente pugnalate alle spalle". Quindi avverte: "Niente polemiche perché ...Da uomini di parola, non avvezzi aglie alle opinioni che cambiano a seconda del risultato, abbiamo concesso tempo e pazienza a questa società. Tuttavia, al di là dell'opinabile strategia ...Il virologo del San Raffaele, Massimo Clementi, ne è certo: "La variante inglese non è più letale delle altre mutazioni del virus" ...Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria: "Tempismo inspiegabile dal Governo, il Governo vigiil con attenzione" ...