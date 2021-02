Airbnb, per nuovi host 1 mld dollari guadagno da inizio pandemia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) - La pandemia ha cambiato profondamente il modo di viaggiare: da un lato, ha spinto i turisti a ricercare luoghi sicuri e confortevoli, dove fosse possibile rimanere in contatto con la famiglia e gli amici; dall'altro, ha generato un'opportunità economica per chi avesse bisogno di un guadagno extra e potesse mettere a disposizione la propria casa. Un'analisi Airbnb mostra, infatti, come i nuovi host con un solo annuncio che hanno ospitato i primi guest a partire dallo scorso marzo hanno guadagnato complessivamente oltre un miliardo di dollari. Secondo Airbnb, il 55% dei nuovi host occasionali è costituito da donne: un dato significativo essendo le più colpite dalla perdita di posti di lavoro causata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Laha cambiato profondamente il modo di viaggiare: da un lato, ha spinto i turisti a ricercare luoghi sicuri e confortevoli, dove fosse possibile rimanere in contatto con la famiglia e gli amici; dall'altro, ha generato un'opportunità economica per chi avesse bisogno di unextra e potesse mettere a disposizione la propria casa. Un'analisimostra, infatti, come icon un solo annuncio che hanno ospitato i primi guest a partire dallo scorso marzo hanno guadagnato complessivamente oltre un miliardo di. Secondo, il 55% deioccasionali è costituito da donne: un dato significativo essendo le più colpite dalla perdita di posti di lavoro causata ...

