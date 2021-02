Ag. Bale: “Gareth? Ha vinto più titoli all’estero di qualsiasi giocatore nella storia del calcio britannico” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per Gareth Bale è il momento di parlare di futuro. L’attaccante gallese, attualmente in prestito al Tottenham e di proprietà del Real Madrid, non è riuscito a convincere José Mourinho e l’opzione del riscatto è ormai lontana. Il suo procuratore Jonathan Barnett è stato intervistato da Onda Cero e ha difeso il suo giocatore: “Quando mi dicono cosa è successo a Bale, dico che ha vinto più titolo all’estero di qualsiasi altro giocatore nella storia del calcio britannico. Ha guadagnato molto bene e ha soldi per il resto della sua vita”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Perè il momento di parlare di futuro. L’attaccante gallese, attualmente in prestito al Tottenham e di proprietà del Real Madrid, non è riuscito a convincere José Mourinho e l’opzione del riscatto è ormai lontana. Il suo procuratore Jonathan Barnett è stato intervistato da Onda Cero e ha difeso il suo: “Quando mi dicono cosa è successo a, dico che hapiù titolodialtrodel. Ha guadagnato molto bene e ha soldi per il resto della sua vita”. SportFace.

