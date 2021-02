A Bollate dove i commercianti vogliono "un vero lockdown" contro la variante (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI I bambini srotolano le stelle filanti esibendo i loro abiti da principesse e da eroi nella piazza centrale 'Nando Dalla Chiesa' di Bollate. Mancano un paio d'ore alle 18, il principio della zona rossa in una della 4 cittadine lombarde assalite dalla variante inglese e questo è l'inizio e la fine del loro carnevale. “Li vede i porfidi della piazza? - domanda Filippo, titolare della piadineria che vi si affaccia - Quando è carnevale non se ne vede manco uno tanto è affollata. Certo, gli assembramenti sarebbero stati vietati, ma per noi questi giorni di festa sarebbero stati un momento di respiro in un anno maledetto”. "Bisogna fare come un anno fa a Codogno" Eppure, Filippo compreso, quasi tutti i commercianti interpellati dall'AGI più che lamentarsi della nuova chiusura chiedono un ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI I bambini srotolano le stelle filanti esibendo i loro abiti da principesse e da eroi nella piazza centrale 'Nando Dalla Chiesa' di. Mancano un paio d'ore alle 18, il principio della zona rossa in una della 4 cittadine lombarde assalite dallainglese e questo è l'inizio e la fine del loro carnevale. “Li vede i porfidi della piazza? - domanda Filippo, titolare della piadineria che vi si affaccia - Quando è carnevale non se ne vede manco uno tanto è affollata. Certo, gli assembramenti sarebbero stati vietati, ma per noi questi giorni di festa sarebbero stati un momento di respiro in un anno maledetto”. "Bisogna fare come un anno fa a Codogno" Eppure, Filippo compreso, quasi tutti iinterpellati dall'AGI più che lamentarsi della nuova chiusura chiedono un ...

sulsitodisimone : A Bollate dove i commercianti vogliono 'un vero lockdown' contro la variante - pomeriggio5 : In diretta da Bollate dove sta per scattare la #zonarossa #Pomeriggio5 - folucar : RT @LorenzoMaggi15: #Bollate è in zona rossa. Bollate è un paese cosiddetto dormitorio. Dove si sposta di giorno la gente di Bollate? A #Mi… - SettenewsWeb : Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato nelle scorse ore una nuova ordinanza che pone in zo… - rem81 : RT @LeonardoPanetta: Bollate, uno dei paesoni dell’Hinterland dove sono cresciuto, è zona rossa. Bollate confina con altri 7 - 8 paesi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate dove Il podcast del 17 febbraio ... oltre a viggiù sono sono Mede nel Pavese, Castrezzato nel Bresciano, Bollate nel Milanese. La ... A parlare è Rosita Misoni, 90 anni, e la fabbrica dove l'Ersilia ha bussato, in quei giorni lontani, era ...

Tra microzone rosse e varianti, la Lombardia rischia di tornare arancione Lombardia dove peraltro sono istituite quattro microzone rosse a Castrezzato (Brescia), Viggiù (Varese), Mede (Pavia) e Bollate (Milano), colpite dalla variante inglese del Covid. "Sicuramente il ...

A Bollate dove i commercianti vogliono "un vero lockdown" contro la variante AGI - Agenzia Italia Bollo auto Liguria 2021 esenzioni. Chi e quando può pagare meno o non pagare Ecco perché l'attenzione è costantemente rivolta alle esenzioni bollo auto 2021, anche in Liguria dove i possessori di un veicolo hanno comunque varie occasioni per non pagare o pagare meno rispetto a ...

A Bollate dove i commercianti vogliono "un vero lockdown" contro la variante In uno dei 4 Comuni lombardi in cui è stata disposta la zona rossa, alcuni commercianti interpellati dall'AGI dicono di preferire un "lockdown vero come quello di qualche settimana fa per risolvere il ...

... oltre a viggiù sono sono Mede nel Pavese, Castrezzato nel Bresciano,nel Milanese. La ... A parlare è Rosita Misoni, 90 anni, e la fabbrical'Ersilia ha bussato, in quei giorni lontani, era ...Lombardiaperaltro sono istituite quattro microzone rosse a Castrezzato (Brescia), Viggiù (Varese), Mede (Pavia) e(Milano), colpite dalla variante inglese del Covid. "Sicuramente il ...Ecco perché l'attenzione è costantemente rivolta alle esenzioni bollo auto 2021, anche in Liguria dove i possessori di un veicolo hanno comunque varie occasioni per non pagare o pagare meno rispetto a ...In uno dei 4 Comuni lombardi in cui è stata disposta la zona rossa, alcuni commercianti interpellati dall'AGI dicono di preferire un "lockdown vero come quello di qualche settimana fa per risolvere il ...