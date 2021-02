Un Passo dal Cielo 6 | Cambia In | I Guardiani De Il Cielo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Undal6: la fictionnome e diventa Idel, ma ci sono tante novità anche nella trama e tra i protagonisti. Ecco quali sono. Sta per arrivare la sesta stagione di Undal. La fiction, amatissima dal pubblico di Rai 1, che ha come protagonista Daniele Liotti, cambierà radicalmente. Infatti non soltanto non si chiamerà più Undal, ma anche per Francesco e per i protagonisti le novità saranno tantissime. Ecco che cosa succede. Undal6 diventa Idel! Le anticipazioni della nuova stagione di Undalsvelano che, anche se molti dei protagonisti ...