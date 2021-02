Un “grappolo” di buchi neri appena scoperto da Hubble

Leggi su wired

(Di martedì 16 febbraio 2021) Gli astronomi della Nasa e dell’Esa hanno da poco scovato, in un ammasso globulare distante quasi 8mila anni luce da noi, decine e decine di piccoli, laddove si sarebbero aspettati di trovarne uno solo e molto più massiccio. L’ammasso in questione si chiama NGC 6397, è uno dei più vicini al nostro pianeta ed è probabilmente molto antico, forse quanto lo stesso universo. Era già noto per la sua alta densità, tanto da essere definito collassato, ma la presenza deiè stata davvero una sorpresa. In questo video, diffuso dalla Nasa, ecco la storia e le immagini di questa scoperta, realizzate grazie al telescopio. (Credit video: Nasa’s Goddard Space Flight Center) Wired.