TikTok, reclamo all'Ue dei consumatori europei: anche Altroconsumo in campo (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sporge un reclamo il Beuc, l'Organizzazione Europea dei consumatori, alla Commissione Europea e alla Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori contro TikTok. Il social network, che riscuote un grande successo fra bambini e adolescenti, è accusato di non tutelare adeguatamente gli utenti da contenuti inappropriati, pubblicità occulta e di violarne numerosi diritti. Insieme al Beuc, le organizzazioni di consumatori di 15 Paesi del network, fra cui Altroconsumo in Italia, si sono rivolte alle autorità – in Italia, il Garante privacy e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - chiedendo di indagare sulla condotta del social. Già nel 2019, ricorda una nota di Altroconsumo, la stessa associazione italiana aveva chiesto l'intervento del ...

