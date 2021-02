Supersport | Ana Carrasco back on track five months after injury

(Di martedì 16 febbraio 2021) She was keen to getto the raceandseveral surgeries and a great deal of rehabilitation , Anahas finally got her wish . She has faced an uphill climb in recent, ...

...and adapting my body to ride but very happy with how my recovery is going!' It's incredible to see the 2018champion back on track so soon after what was a very serious accident....Sembra davvero incredibile vedere la campionessa del mondo 2018 dellatornare in pista dopo così poco tempo e dopo il brutto infortunio:, cadendo, si era fratturata le vertebre D4 e D6,...La pilota del team Provec, dopo mesi di assenza a causa dell'infortunio alla schiena è salita di nuovo in moto: “Sono tornata e sono molto felice” ...Ana Carrasco è tornata in sella alla sua moto cinque mesi dopo il brutto infortunio in un test all’Estoril. L’incidente le aveva causato la frattura di due vertebre, costringendola ad un lungo percors ...