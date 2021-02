Strage nella casa di riposo: 5 morti in 24 ore. “Non so se papà è vivo o morto” (Di martedì 16 febbraio 2021) Purtroppo lo sappiamo fin troppo bene: le Rsa e le case di riposo continuano ad essere luoghi pochi sicuri per gli ospiti in questa pandemia da covid-19. Non tutte certo, ma questo maledetto virus sta mietendo le sue vittime soprattutto tra i più anziani. Qualche svista nei protocolli di sicurezza permettono che su tutto il territorio nazionale siano molti i focolai divampati in queste strutture, con i contagiati che spesso arrivano alla morte. L’ultimo esempio in tal senso arriva da Ancona dove il coronavirus è entrato nell’Inrca della città ed ha causato il decesso di ben cinque persone in sole 24 ore. Sono 44 invece gli attuali positivi della struttura per anziani. Il bilancio è terribile: morte tre donne di Ancona e un uomo di Loreto e uno di Osimo, avevano un’età compresa tra i 91 e 98 anni e l’arrivo dell’infezione da covid-19, visto anche il già delicato quadro ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Purtroppo lo sappiamo fin troppo bene: le Rsa e le case dicontinuano ad essere luoghi pochi sicuri per gli ospiti in questa pandemia da covid-19. Non tutte certo, ma questo maledetto virus sta mietendo le sue vittime soprattutto tra i più anziani. Qualche svista nei protocolli di sicurezza permettono che su tutto il territorio nazionale siano molti i focolai divampati in queste strutture, con i contagiati che spesso arrivano alla morte. L’ultimo esempio in tal senso arriva da Ancona dove il coronavirus è entrato nell’Inrca della città ed ha causato il decesso di ben cinque persone in sole 24 ore. Sono 44 invece gli attuali positivi della struttura per anziani. Il bilancio è terribile: morte tre donne di Ancona e un uomo di Loreto e uno di Osimo, avevano un’età compresa tra i 91 e 98 anni e l’arrivo dell’infezione da covid-19, visto anche il già delicato quadro ...

