Sfrutta il cane di un altro | arriva la condanna per maltrattamento d' animale

Ultime Notizie dalla rete : Sfrutta cane

IL GIORNO

...che il vettorecon danno verso la nostra regione. Da un'indagine del Centro studi di Faita Sardegna emerge che, una famiglia di tre persone (due adulti, il figlio di 15 anni e unal ...E sarebbe una crudeltà, visto che, in moltissimi casi, chi vive in strada nonné maltratta gli animali, ma, anzi, li accudisce con cura. E tanti senzatetto vedono nelun fedele compagno ...SERIATE. Giovanni Sulas, 58 anni di Seriate, ha fatto prostituire il cane dell’amico, per questo è stato condannato a due anni e 4 mesi per maltrattamento d'animale ed estorsione. A denunciare la sing ...ma anche altre razze - come border collie e bloodhound – sono altrettanto efficaci. L’addestramento è lungo e laborioso e sfrutta la tecnica del gioco creando un rapporto stretto cane-padrone Le nuove ...