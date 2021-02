Sci alpino | l’Italia non vinceva un oro dal 1997 ai Mondiali con le donne! Tutti i titoli della storia

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) Marta Bassino conquista il settimo oro iridatodelfemminile dello sci: si spezza così un digiuno lungo 24 anni, da Sestriere, quando Deborah Compagnoni centrò la magnifica accoppiata slalom-gigante, e nella stessa edizione ci fu anche il trionfo di Isolde Kostner in super-G, ultimo oro mondiale del. Si chiudeva con quei successi inoltre un biennio molto prolifico, con le vittorie dell’anno precedente in Spagna, a Sierra Nevada, ancora di Deborah Compagnoni in gigante, e di Isolde Kostner in super-G. Il primo oro, invece era arrivato ancora a Cortina, firmato nel 1932 in discesa da Paula Wiesinger. I SETTE ORI IRIDATI DELFEMMINILE AIDI SCI ...