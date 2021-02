Rabbia e voglia di riscatto: il Milan punta a battare la Stella Rossa (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Presidente Scaroni nelle scorse ore ha ribadito in un’intervista che questa settimana è decisiva per le sorti del Milan di Pioli. Come dargli torto. A distanza di pochi giorni ci sono in programma l’andata di Europa League in casa dello Stella Rossa e poi il derby di Milano. Per gli appassionati di scommesse sportive e di giochi online come i casino, due appuntamenti da non perdere e che possono riservare sorprese. Per i tifosi del Milan due date da cerchiare in rosso nel calendario. Il Milan deve assorbire il colpo della sconfitta a sorpresa rimediata alla Spezia che ha comportato il sorpasso dell’Inter. I rossoneri hanno dovuto cedere il primato ai cugini nerazzurri. Gli uomini di Conte sono ora 1 punto avanti in classifica. La sfida Stella ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Presidente Scaroni nelle scorse ore ha ribadito in un’intervista che questa settimana è decisiva per le sorti deldi Pioli. Come dargli torto. A distanza di pochi giorni ci sono in programma l’andata di Europa League in casa delloe poi il derby dio. Per gli appassionati di scommesse sportive e di giochi online come i casino, due apmenti da non perdere e che possono riservare sorprese. Per i tifosi deldue date da cerchiare in rosso nel calendario. Ildeve assorbire il colpo della sconfitta a sorpresa rimediata alla Spezia che ha comportato il sorpasso dell’Inter. I rossoneri hanno dovuto cedere il primato ai cugini nerazzurri. Gli uomini di Conte sono ora 1 punto avanti in classifica. La sfida...

