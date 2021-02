Quanto deve durare un “classico” rapporto intimo? Ecco la risposta (Di martedì 16 febbraio 2021) Anche se non è possibile definire qualcosa di uguale per tutti, soprattutto in un campo dove sessualità ed emozione fanno da padrone, esiste una durata media per definire un rapporto soddisfacente. Vi siete mai chiesti se esiste un range di tempo che definisce il rapporto sessuale “normale”? Quanto dovrebbe durare un rapporto sessuale perfetto? La sessualità è un aspetto molto importante della nostra vita privata; fare l’amore non solo lega la coppia, ma è anche benefico per la salute. Ecco perché gli esperti consigliano di fare l’amore regolarmente! Tuttavia, vi siete mai chiesti per Quanto tempo dovremmo mantenere il ritmo affinché il nostro amplesso rientri nella durata media dei rapporti sessuali perfetti? Il test Alcuni ricercatori hanno ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 16 febbraio 2021) Anche se non è possibile definire qualcosa di uguale per tutti, soprattutto in un campo dove sessualità ed emozione fanno da padrone, esiste una durata media per definire unsoddisfacente. Vi siete mai chiesti se esiste un range di tempo che definisce ilsessuale “normale”?dovrebbeunsessuale perfetto? La sessualità è un aspetto molto importante della nostra vita privata; fare l’amore non solo lega la coppia, ma è anche benefico per la salute.perché gli esperti consigliano di fare l’amore regolarmente! Tuttavia, vi siete mai chiesti pertempo dovremmo mantenere il ritmo affinché il nostro amplesso rientri nella durata media dei rapporti sessuali perfetti? Il test Alcuni ricercatori hanno ...

UffiziGalleries : Perché tutto deve finire con #SanValentino? Eh no...un #amorino che trasporta un fulmine (I sec. d.C.) e due amori… - giornalettismo : Quanto accaduto ieri, con il #Corriere che pubblica un'affermazione rilasciata da #Brunetta nel giugno dello scorso… - Andromeda_abc : RT @mak_1345: #exrosmello rosalfalsa 'Adesso nelle nomination non si deve pensare solo all'affetto..'... questo è il punto... dayane ha sga… - Ros68899676 : RT @mak_1345: #exrosmello rosalfalsa 'Adesso nelle nomination non si deve pensare solo all'affetto..'... questo è il punto... dayane ha sga… - mak_1345 : #exrosmello rosalfalsa 'Adesso nelle nomination non si deve pensare solo all'affetto..'... questo è il punto... day… -