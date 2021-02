Prenotazione online dei vaccini in Lombardia: regione dà la colpa a Tim, ma Tim non c’entra nulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Attribuire le responsabilità al mancato invio di sms sulla Prenotazione dei vaccini in Lombardia a TIM. Poi, fare marcia indietro quando ormai l’informazione era già stata ampiamente diffusa e ripresa da tutti i siti di notizie e dagli altri media. Ieri, è iniziata – nel peggiore dei modi – la campagna di vaccinazione degli over 80 in Lombardia: la regione aveva predisposto una piattaforma online sulla quale bisognava iscriversi (inserendo pochi dati essenziali) e da cui si sarebbe dovuto attivare un servizio di messaggistica per raggiungere i cittadini con l’indicazione della data e dell’orario di somministrazione del siero. Tuttavia, dal momento in cui la piattaforma è stata attivata – a causa dei troppi accessi – il sistema ha subito degli evidenti rallentamenti, che hanno portato ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 febbraio 2021) Attribuire le responsabilità al mancato invio di sms sulladeiina TIM. Poi, fare marcia indietro quando ormai l’informazione era già stata ampiamente diffusa e ripresa da tutti i siti di notizie e dagli altri media. Ieri, è iniziata – nel peggiore dei modi – la campagna di vaccinazione degli over 80 in: laaveva predisposto una piattaformasulla quale bisognava iscriversi (inserendo pochi dati essenziali) e da cui si sarebbe dovuto attivare un servizio di messaggistica per raggiungere i cittadini con l’indicazione della data e dell’orario di somministrazione del siero. Tuttavia, dal momento in cui la piattaforma è stata attivata – a causa dei troppi accessi – il sistema ha subito degli evidenti rallentamenti, che hanno portato ...

AntennaEuropeGe : RT @ComunediGenova: #Vaccinazione anti #Covid19 #over80 Prenotazione online ?? - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Vaccini in Liguria, oltre 10 mila prenotazioni. Dalle 6 aperto anche il call center #ultimora… - uolller : RT @ardigiorgio: Disagi in Lombardia sono in prima pagina su giornale più venduto d’Italia. Altre regioni non hanno ancora iniziato prenota… - Rog_2 : RT @f_smorgoni: “Lei è il numero 104mila in attesa di registrare la prenotazione, attenda online circa un’ora o perderà la priorità”. Le c… - f_smorgoni : “Lei è il numero 104mila in attesa di registrare la prenotazione, attenda online circa un’ora o perderà la priorità… -