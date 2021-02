Non è vero che i membri della comunità amish sono immuni alla Covid-19 (Di martedì 16 febbraio 2021) Il 27 gennaio 2021 su Twitter è stata pubblicata un’immagine che mostra un uomo di spalle, vestito con camicia bianca e bretelle, e una donna con jeans, giubbotto rosso e mascherina. L’immagine è accompagnata da un testo in cui si legge: «Reporter: perchè la comunitá amish non é stata infettata dal coronavirus? amish: perchè non abbiamo la tv». Il concetto implicito nel contenuto è che la pericolosità del virus Sars-CoV-2 sia un costrutto mediatico e che in assenza di televisori le persone si ammalino meno. Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, quella amish è una comunità protestante particolarmente diffusa negli Stati Uniti, improntata a uno stile di vita austero e lontano dagli agi della modernità. Per questa loro caratteristica, i membri della ... Leggi su facta.news (Di martedì 16 febbraio 2021) Il 27 gennaio 2021 su Twitter è stata pubblicata un’immagine che mostra un uomo di spalle, vestito con camicia bianca e bretelle, e una donna con jeans, giubbotto rosso e mascherina. L’immagine è accompagnata da un testo in cui si legge: «Reporter: perchè la comunitánon é stata infettata dal coronavirus?: perchè non abbiamo la tv». Il concetto implicito nel contenuto è che la pericolosità del virus Sars-CoV-2 sia un costrutto mediatico e che in assenza di televisori le persone si ammalino meno. Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, quellaè unaprotestante particolarmente diffusa negli Stati Uniti, improntata a uno stile di vita austero e lontano dagli agimodernità. Per questa loro caratteristica, i...

