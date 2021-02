Nintendo Switch: primi saldi digitali del 2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) L’appetito (per il gioco) vien comprando: annunciati i primi saldi digitali di eShop del 2021, giochi Nintendo Switch scontati fino al 75% La Grande N ha pensato bene di investirci come un treno con non una, ma ben due palle curve: la prima bomba è il Direct di domani sera alle undici, mentre la seconda, sebbene forse minore, è l’apertura dei primi saldi di Nintendo Switch del 2021. Parliamo espressamente di eShop, e quindi del puro formato digitale, ma a conti fatti ci separano appena quarantotto ore alla nostra prima occasione dell’anno di fare un po’ di pulizia nelle nostre chilometriche wishlist, pecunia permettendo. Questi sconti, infatti, partiranno dopodomani – giovedì 18 – e andranno avanti ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 febbraio 2021) L’appetito (per il gioco) vien comprando: annunciati idi eShop del, giochiscontati fino al 75% La Grande N ha pensato bene di investirci come un treno con non una, ma ben due palle curve: la prima bomba è il Direct di domani sera alle undici, mentre la seconda, sebbene forse minore, è l’apertura deididel. Parliamo espressamente di eShop, e quindi del puro formato digitale, ma a conti fatti ci separano appena quarantotto ore alla nostra prima occasione dell’anno di fare un po’ di pulizia nelle nostre chilometriche wishlist, pecunia permettendo. Questi sconti, infatti, partiranno dopodomani – giovedì 18 – e andranno avanti ...

