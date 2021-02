Napoli, addio al piccolo Francesco: la leucemia lo ha portato via (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’Ospedale Santobono è avvenuta una vera e propria tragedia. Francesco, 5 anni, ha perso la battaglia con la leucemia ed è salito in cielo. Francesco era originario di Paestum ma da qualche tempo era diventato ormai napoletano passando gran parte delle sue giornate all’interno della struttura ospedaliera. A nulla quindi sono valse le cure del centro specializzato per bambini. Tutta la Campania si stringe attorno alla sua famiglia, come riporta il meridiano news, con messaggi d’affetto sui social. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– All’Ospedale Santobono è avvenuta una vera e propria tragedia., 5 anni, ha perso la battaglia con laed è salito in cielo.era originario di Paestum ma da qualche tempo era diventato ormai napoletano passando gran parte delle sue giornate all’interno della struttura ospedaliera. A nulla quindi sono valse le cure del centro specializzato per bambini. Tutta la Campania si stringe attorno alla sua famiglia, come riporta il meridiano news, con messaggi d’affetto sui social. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

