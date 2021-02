Mass Effect | Legendary Edition avrà alcune boss fight ottimizzate e migliorate

(Di martedì 16 febbraio 2021)sembra proprio una remaster piuttosto ambiziosa man mano che BioWare svela nuovi dettagli, specialmente per quanto riguarda1. Da significativi aggiornamenti visivi a miglioramenti del gameplay e perfezionamento del design dei personaggi, lo sviluppatore sta perfezionando la trilogia originale in diversi modi. Un'altra area in cui BioWare ha colto questa opportunità per apportare alcuni miglioramenti sono le. Alcuni combattimenti contro isono stati ottimizzati e riorganizzati per renderli più equilibrati e più divertenti. Parlando di recente in un'intervista con Game Informer, il character and environment director Kevin Meek ha spiegato come lo studio ha lavorato, prendendo ...

Eurogamer_it : Boss fight ottimizzate e migliorate in #MassEffect: Legendary Edition. - maguzzolo : @MX_Thor85 @Zatomas Vai che parte su @MondoXbox l'epica serie 'maguzzolo alla scoperta di Mass Effect' - hommibot : il confine fra furry e xenophilia é molto sottile in mass effect - maguzzolo : @Zatomas @UnoDueX @MondoXbox Mi raccomando 'sto Mass Effect, però! - DarioConti1984 : Mass Effect Legendary Edition: come sarà Liara? Ne parla BioWare -

Ultime Notizie dalla rete : Mass Effect

Everyeye Videogiochi

... SPOILER Questo articolo contiene importanti spoiler sulle trame di Red Dead Redemption , Halo: Reach, BioShock, Gears of War, The Last of Us e Final Fantasy VII , e spoiler minori su2 . ...... Exceeding our Payment Goals and Leverage Targets Provides 2021 Guidance BRAINTREE,., Feb. 12, ... with the fullof the costs coming back by the second half of the year. Altra is providing ...Gli sviluppatori di di Mass Effect: Legendary Edition spiegano come alcune boss fight sono state ottimizzate e migliorate.Gli autori di BioWare spiegano l'approccio adottato per ricreare l'evoluzione di Liara nei titoli della Legendary Edition di Mass Effect ...