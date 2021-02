Margherita, Anna, Pina e Laura mi scrivono dello stesso fatto. Eh no. Non ci siamo. (Di martedì 16 febbraio 2021) Non ci siamo proprio. La nuova categoria di poveri sono le mamme single con figli a carico. Povere perch private del ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) Non ciproprio. La nuova categoria di poveri sono le mamme single con figli a carico. Povere perch private del ...

anna_margherita : RT @CeNestPasUnBot: Quindi Pier single, Giuli single, flirtano da metà novembre, limonano un mese e mezzo dopo, sono stati troppo istintivi… - Antonel91126347 : @anna_margherita @lovestanaccount Io devo rinunciare a Pier con giuli x questi 2 vomitevoli - anna_margherita : Ste due larve che non suscitano un grammo di emozione se non disgusto inquadrati da 3 ore ??????????#prelemi - anna_margherita : Ricordatevi che la chance di andare in finale gliel'ha data Giulia quella che voi state odiando un grazie sarebbe g… - anna_margherita : @BrendaBacile Continua ad infierire...continua Poracciutidine umana!! -