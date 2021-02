Maltempo in Grecia | neve ad Atene | il Partenone innevato

Giornaleditalia : Gelo e maltempo anche in Grecia, Atene tutta imbiancata -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Grecia

Il Messaggero

Durante la notte, nel nord del paese le temperature sono scese fino a - 15 gradi, mentre la guardia costiera ha riferito di aver cancellato la maggior parte dei collegamenti via mare con le isole a ...La gelida irruzione dalla Russia, dopo aver sferzato l'Italia, concentra ora i suoi effetti sul Mediterraneo Orientale. Ilha colpito anche pesantemente la, con fiocchi che si sono spinti ad interessare anche la capitale Atene . In alcune zone dellale nevicate sono cadute con intensità da tormenta, ...Durante la notte, nel nord della Grecia le temperature sono scese fino a -15 gradi, mentre la guardia costiera ha riferito di aver cancellato la maggior parte dei collegamenti via mare con le isole a.Il maltempo ha colpito anche la Grecia. Nella parte più settentrionale della Penisola ellenica è caduta tanta neve e anche i frutteti sono ora ricoperti da una coltre bianca. E come racconta a Italiaf ...