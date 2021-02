Libano, la crisi e le opportunità (secondo l’Onu) (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Libano è un Paese in profonda difficoltà, a causa di crisi aggravate che si sono manifestate tutte insieme nell’evento simbolico che la grande esplosione al porto di Beirut della scorsa estate ha rappresentato, tuttavia sembra possedere le capacità produttive necessarie che gli possono consentire di svilupparsi e superare l’attuale stallo. È questo quello che emerge dal Productive Capacity Index (PCI) redatto dalla United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Il report mette Beirut al primo posto tra i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale. L’indice – con cui sono stati analizzati i 193 Stati dell’Onu – in sostanza permette di misurare la capacità dei Paesi nel realizzare la loro trasformazione socio-economica. Queste caratteristiche messe insieme determinano la capacità del Paese “di produrre beni e ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilè un Paese in profonda difficoltà, a causa diaggravate che si sono manifestate tutte insieme nell’evento simbolico che la grande esplosione al porto di Beirut della scorsa estate ha rappresentato, tuttavia sembra possedere le capacità produttive necessarie che gli possono consentire di svilupparsi e superare l’attuale stallo. È questo quello che emerge dal Productive Capacity Index (PCI) redatto dalla United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Il report mette Beirut al primo posto tra i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale. L’indice – con cui sono stati analizzati i 193 Stati del– in sostanza permette di misurare la capacità dei Paesi nel realizzare la loro trasformazione socio-economica. Queste caratteristiche messe insieme determinano la capacità del Paese “di produrre beni e ...

