Le mascherine U-Mask sono sotto indagine dell'Antitrust: "Vendute in modo ingannevole" (Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo l'Antitrust, le mascherine U-Mask, prodotte in Italia, hanno fornito informazioni ingannevoli sulla loro efficacia e sono state promosse con modalità definite "ingannevoli e aggressive".... Leggi su dday (Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo l', leU-, prodotte in Italia, hanno fornito informazioni ingannevoli sulla loro efficacia estate promosse con modalità definite "ingannevoli e aggressive"....

quotidianopiem : Mascherine U-Mask, avviata istruttoria per promozione ingannevole - Digital_Day : L'efficacia protettiva di 200 euro per singolo filtro 'non sarebbe debitamente comprovata' secondo @antitrust_it.… - ritwittalo : Le mascherine U-Mask finiscono sotto la lente dell’Antitrust - StartMagNews : L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio sulle società U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy per contesta… - zazoomblog : Coronavirus a Genova caso di variante sudafricana. Istruttoria Antitrust sulle mascherine U-Mask. Morto Luque – LIV… -