La principessa Latifa chiede aiuto dal bagno della sua prigione dorata a Dubai: “Non so se rivedrò il sole” (Di martedì 16 febbraio 2021) La richiesta di aiuto della principessa Latifa è stata pubblicata dalla BBC: nel video la ragazza parla della sua prigionia nel palazzo di Dubai. Tornano a preoccupare le condizioni di vita e di salute della principessa Latifa, figlia dello sceicco di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Le ultime notizie sulla ragazza (oggi 35enne) erano giunte nel febbraio del 2018, quando la giovane aveva lasciato Dubai a bordo di una barca. In quella occasione, sembra che sia stata bloccata e riportata con la forza al palazzo reale. Si trattava del secondo tentativo compiuto dalla principessa Latifa di lasciare il palazzo reale ed il Paese d’origine, la prima volta è avvenuto nel ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 febbraio 2021) La richiesta diè stata pubblicata dalla BBC: nel video la ragazza parlasua prigionia nel palazzo di. Tornano a preoccupare le condizioni di vita e di salute, figlia dello sceicco diMohammed bin Rashid Al Maktoum. Le ultime notizie sulla ragazza (oggi 35enne) erano giunte nel febbraio del 2018, quando la giovane aveva lasciatoa bordo di una barca. In quella occasione, sembra che sia stata bloccata e riportata con la forza al palazzo reale. Si trattava del secondo tentativo compiuto dalladi lasciare il palazzo reale ed il Paese d’origine, la prima volta è avvenuto nel ...

