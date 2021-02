La denuncia di Brittany Higgins: stuprata in una stanza del Parlamento, choc in Australia (Di martedì 16 febbraio 2021) Shock nel mondo politico Australiano dopo che una ex dipendente del governo ha denunciato di essere stata violentata in un ufficio del Parlamento due anni fa. Lo riportano i media Australiani. Lo ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 16 febbraio 2021) Shock nel mondo politicono dopo che una ex dipendente del governo hato di essere stata violentata in un ufficio deldue anni fa. Lo riportano i mediani. Lo ...

GazzettaDelSud : Scandalo in #Australia: #BrittanyHiggins, ex dipendente del governo, ha denunciato di essere stata violentata in un… -