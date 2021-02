Juventus, ogni volta una formazione diversa. Quali sono i titolari per Pirlo? (Di martedì 16 febbraio 2021) Andrea Pirlo si appresta ad affrontare il primo ottavo di Champions League della sua giovane carriera. Il tecnico bianconero dirigerà oggi l’allenamento alle ore 11:30 e poi si presenterà davanti ai microfoni per le domande di rito alle 14:30. Pirlo scioglierà alla stampa e a se stesso gli ultimi dubbi viste le numerose assenze. Dopo Arthur anche Cuadrado si ferma ai box mentre resta da capire se vedremo almeno per qualche scampolo di partita Paulo Dybala. Il tecnico bresciano proverà fino all’ultimo a provare il recupero lampo dell’argentino. La Juventus continua ad avere molte problematiche in zona gol (sesto attacco della Serie A) e le mancanza delle reti dell’argentino si sono fatti sentire. I dubbi riguarderanno anche le altre zone del campo. Da capire quale sarà la coppia difensiva titolare domani sera. ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Andreasi appresta ad affrontare il primo ottavo di Champions League della sua giovane carriera. Il tecnico bianconero dirigerà oggi l’allenamento alle ore 11:30 e poi si presenterà davanti ai microfoni per le domande di rito alle 14:30.scioglierà alla stampa e a se stesso gli ultimi dubbi viste le numerose assenze. Dopo Arthur anche Cuadrado si ferma ai box mentre resta da capire se vedremo almeno per qualche scampolo di partita Paulo Dybala. Il tecnico bresciano proverà fino all’ultimo a provare il recupero lampo dell’argentino. Lacontinua ad avere molte problematiche in zona gol (sesto attacco della Serie A) e le mancanza delle reti dell’argentino sifatti sentire. I dubbi riguarderanno anche le altre zone del campo. Da capire quale sarà la coppia difensiva titolare domani sera. ...

OptaPaolo : 6 - La #Juventus ha collezionato 6 clean sheets nelle ultime 7 gare giocate, più di ogni altra squadra dei top-5 ca… - OptaPaolo : 20 - La Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª occasione nella sua storia, almeno tre volte in… - ZZiliani : Considerando il valore dei 3 avversari e i titolari che a #Pioli ogni volta mancavano, delle 3 partite perse (… - Rock10The : @ZZiliani E niente non ce la fai proprio a non mettere il nome Juventus in ogni tuo post di merda, e' una cosa che… - mesanti64 : RT @MMMax1980: @realwarriale2 @juventusfc Propongo immediatamente 106 punti di penalizzazione alla Juventus. Una per ogni pianta -