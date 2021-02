Juventus, Chiellini: «Ronaldo in Portogallo? Avrà più voglia di fare gol» – VIDEO (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chiellini ha esaltato Cristiano Ronaldo alla vigilia di Porto-Juventus. Le dichiarazioni del difensore bianconero – VIDEO Partita speciale domani per Cristiano Ronaldo, che torna nel suo Portogallo.Nella conferenza odierna il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha esaltato così il portoghese. «È speciale, non lo scopro io. È stato un valore aggiunto per noi, potersi allenare con lui e viverlo nel quotidiano. Domani si gioca in casa sua e Avrà ancora più stimoli per fare gol». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha esaltato Cristianoalla vigilia di Porto-. Le dichiarazioni del difensore bianconero –Partita speciale domani per Cristiano, che torna nel suo.Nella conferenza odierna il capitano della, Giorgio, ha esaltato così il portoghese. «È speciale, non lo scopro io. È stato un valore aggiunto per noi, potersi allenare con lui e viverlo nel quotidiano. Domani si gioca in casa sua eancora più stimoli pergol». Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??ORE 14.30 LIVE! ?? Le parole di Mister @Pirlo_official e di Giorgio @chiellini alla vigilia di #FCPJuve! #JuveUCL… - juventusfc : Hanno detto ???? Il report delle parole di @chiellini e @Pirlo_official : - EngGliantonelli : RT @tancredipalmeri: Ci sono più italiani in campo con il PSG che sta vincendo al Camp Nou (3: Florenzi, Verratti e Kean), che nell’XI del… - SilviaPrato1 : RT @juventusfc: Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ?? https://t… -