Harry e Meghan e la prima intervista tv: i due vanno da Oprah (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo l’annuncio della nuova gravidanza un’altra notizia importante A San Valentino, il Principe Harry e Meghan Markle hanno fatto sapere tramite una bellissima foto in bianco e nero che dopo il piccolo Archie diventeranno ancora genitori. Una bella notizia che arriva a distanza di alcuni mesi da quando la duchessa del Sussex aveva raccontato di aver avuto un aborto. Intanto i due, ormai fuori dagli “oneri reali”, faranno la loro prima intervista tv. Si racconteranno non in una trasmissione qualunque ma dall’amica Oprah Winfrey nello speciale dal titolo “Oprah with Meghan and Harry”, che sarà trasmesso in prima serata, il 7 marzo, sulla Cbs. Per la prima volta Meghan parlerà del suo ingresso nella ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo l’annuncio della nuova gravidanza un’altra notizia importante A San Valentino, il PrincipeMarkle hanno fatto sapere tramite una bellissima foto in bianco e nero che dopo il piccolo Archie diventeranno ancora genitori. Una bella notizia che arriva a distanza di alcuni mesi da quando la duchessa del Sussex aveva raccontato di aver avuto un aborto. Intanto i due, ormai fuori dagli “oneri reali”, faranno la lorotv. Si racconteranno non in una trasmissione qualunque ma dall’amicaWinfrey nello speciale dal titolo “withand”, che sarà trasmesso inserata, il 7 marzo, sulla Cbs. Per lavoltaparlerà del suo ingresso nella ...

