Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: chi va in finale, nomination e video (Di martedì 16 febbraio 2021) Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip coincidono per filo e per segno con tutto quanto successo nel corso della puntata di lunedì 15 febbraio 2021. Parliamo delle ultime notizie venute fuori dalla quarantesima diretta serale condotta da Alfonso Signorini. Chi è uscito ieri sera dalla Casa? Chi è in nomination questa settimana? E cos’altro è accaduto durante il nuovo appuntamento in prima serata? Ecco tutti i video dal programma targato Mediaset ed il riassunto dell’intera puntata di ieri. Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GFVIP, l'appuntamento con la Casa più spiata d'Italia è per venerdì… ovviamente su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play! pic.twitter.com/sh65GjWnP8 — Grande Fratello ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 febbraio 2021) Ledalla Casa delVip coincidono per filo e per segno con tutto quanto successo nel corso della puntata di lunedì 15 febbraio 2021. Parliamo delle ultime notizie venute fuori dalla quarantesima diretta serale condotta da Alfonso Signorini. Chi è uscito ieri sera dalla Casa? Chi è inquesta settimana? E cos’altro è accaduto durante il nuovo appuntamento in prima serata? Ecco tutti idal programma targato Mediaset ed il riassunto dell’intera puntata di ieri. Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GFVIP, l'appuntamento con la Casa più spiata d'Italia è per venerdì… ovviamente su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play! pic.twitter.com/sh65GjWnP8 —...

trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - Marta01844519 : RT @Giovannid_22: 'Era da un po' di tempo che al Grande Fratello due persone non si perdevano così negli occhi dell'altro' - gildazorzistan1 : RT @star3star3: “Tommaso non deve vincere questo televoto, deve vincere il grande fratello” Francesco ?????? #tzvip - missk_____ : RT @xxvalexx14: I migliori 18 secondi di questo grande fratello #tzvip -