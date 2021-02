Granada-Napoli | Gattuso in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il, reduce dalla grande vittoria con la Juventus, vuole dare continuità ai propri risultati anche contro ilnel match valevole per l’andei sedicesimi di Europa League 2020/2021. Il tecnico del club partenopeo Gennaroalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di mercoledì 17 febbraio alle ore 18:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: Notizie, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show a due giorni da Granada-N… - allgoalsnapoli : Notizie, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show a due giorni da Grana… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdM – Anche il Granada in emergenza, 7 giocatori infortunati contro il… - allgoalsnapoli : Interviste, notizie, approfondimenti e curiosità nel nuovo appuntamento radiofonico di Arena Maradona a due giorni… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Compagnoni: 'Granada squadra esperta ma il Napoli è più forte, farei giocare Osimhen' -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Napoli

: "Cercheremo di rendere vita difficile al. La nostra forza è il gruppo" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Harry e Meghan Markle aspettano il secondo figlio: reazione della Regina e ...... ilaveva comunicato l'infortunio di Andrea Petagna , una distrazione parcellare al retto ... Il che vuol dire che Petagna mancherà sicuramente per la doppia sfida cole la gara di ...Andrea Petagna infortunato starà fuori almeno 10 giorni dal campo. Quante partite salterà l'attaccante partenopeo?Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Granada per i sedicesimi di finale di andata di Europa League in programma giovedì in ...