Governo | Zingaretti | ' Salvini? alternativi ma ora dovere cercare punti compromesso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Questoha una larghissima maggioranza e questo è un fatto molto positivo e di tranquillità ma ora se non ci mettiamo tutti buona volontà potrà anche creare problemi come accaduto in queste ore su alcuni temi che sono riesplosi". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, a Cartabianca su Rai3. "Ieri ho vistoper la prima volta in vita mia ma credo sia giusto dare un segnale di serietà e chiarireuna cosa: i partiti possono collaborare ma non è pensabile che si possano annullare. Noi restiamo alterantivi alla Lega. Siamo chiamati in questo momento storico" a individuare "su cui si deve collaborare". "Mai più guerriglia quotidiana e per questo andrebbero evitate cose come quelle di oggi sull'euro... Ha fatto una battuta ma in un momento come questo,. in cui gli ...