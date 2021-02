Governo, Salvini incontra Zingaretti: “Bisogna deporre l’ascia di guerra” (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Con il segretario del Pd Nicola Zingaretti non c’è stato nessun incontro ‘segreto’, “l’ho incontrato nel mio ufficio alla Camera”, e “sto incontrando e sentendo al telefono i responsabili di tutti i partiti, perché c‘è un momento in cui bisogna deporre l’ascia guerra e le bandiere di partito, e risolvere il problema della salute, del lavoro e delle riaperture“, Il segretario della Lega Matteo Salvini lo dice su Radio Capital. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Con il segretario del Pd Nicola Zingaretti non c’è stato nessun incontro ‘segreto’, “l’ho incontrato nel mio ufficio alla Camera”, e “sto incontrando e sentendo al telefono i responsabili di tutti i partiti, perché c‘è un momento in cui bisogna deporre l’ascia guerra e le bandiere di partito, e risolvere il problema della salute, del lavoro e delle riaperture“, Il segretario della Lega Matteo Salvini lo dice su Radio Capital.

