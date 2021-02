**Governo: partiti muovono pedine, pronto sprint per sottosegretari** (2) (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - L'ex viceministro Giancarlo Cancelleri potrebbe essere confermato ai Trasporti, ma non è escluso che lasci per il dicastero del Sud, complice il dissenso dei parlamentari meridionali per l'inconsistenza del Sud nella compagine governativa. Al ministero dell'Economia i pentastellati puntano sulla riconferma di Laura Castelli, mentre all'Interno dovrebbe tornare a spuntarla Carlo Sibilia. Pierpaolo Sileri potrebbe restare con Roberto Speranza alla Salute, per la Scuola 'scalpita', stando almeno ai rumors interni, Luigi Gallo, ma potrebbe spuntarla anche l'ex sottosegretario alla Cultura nel primo governo Conte Gianluca Vacca. Alla Difesa ci potrebbe essere il ritorno di Angelo Tofalo, che aveva già rivestito il ruolo di sottosegretario nel primo governo Conte, ma altro nome che rimbalza è quello del giovanissimo Luigi Iovino. Un'altra possibile new entry è Luca Carabetta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - L'ex viceministro Giancarlo Cancelleri potrebbe essere confermato ai Trasporti, ma non è escluso che lasci per il dicastero del Sud, complice il dissenso dei parlamentari meridionali per l'inconsistenza del Sud nella compagine governativa. Al ministero dell'Economia i pentastellati puntano sulla riconferma di Laura Castelli, mentre all'Interno dovrebbe tornare a spuntarla Carlo Sibilia. Pierpaolo Sileri potrebbe restare con Roberto Speranza alla Salute, per la Scuola 'scalpita', stando almeno ai rumors interni, Luigi Gallo, ma potrebbe spuntarla anche l'ex sottosegretario alla Cultura nel primo governo Conte Gianluca Vacca. Alla Difesa ci potrebbe essere il ritorno di Angelo Tofalo, che aveva già rivestito il ruolo di sottosegretario nel primo governo Conte, ma altro nome che rimbalza è quello del giovanissimo Luigi Iovino. Un'altra possibile new entry è Luca Carabetta, ...

AlbertoBagnai : @ferillo2 @AMorelliMilano Gentilissimo, siamo al Governo per dare ristori, di cui i nostri ministri hanno segnalato… - lorepregliasco : Funzionerà comunicare poco o nulla se nel governo ci sono partiti che comunicano eccome (magari uno contro l'altro)? - TeresaBellanova : Sono rimasta favorevolmente colpita dai tecnici individuati dal presidente Draghi, ma credo che nel governo ci sia… - MatttBBB : RT @LaNotiziaTweet: “Il voto della base va rispettato. Pronti a staccare la spina se #Draghi tocca le misure M5S”. Per il grillino @g_bresc… - Joker__Reloaded : @borghi_claudio ancora non l'avete capito che vi hanno diviso come partito e coalizione mettendo oltretutto al gove… -