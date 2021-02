Giudice sportivo, 6 gli squalificati per un turno. Lukaku e Hakimi in diffida (Di martedì 16 febbraio 2021) Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 22esima giornata di Serie A Sono 6 i giocatori fermati dal Giudice sportivo dopo la ventiduesima giornata della Serie A e tra questi non campare nessun giocatore dell’Inter con Conte che dunque avrà tutti a disposizione per il derby. In casa nerazzurra da segnalare l’entrata in diffida di Hakimi e Lukaku che si vanno così ad aggiungersi a Bastoni, Barella e Brozovic ormai da tempo con il rischio squalifica: per loro al prossimo giallo stop per una giornata. A saltare il ventitreesimo turno saranno, invece: Martin Erlic e Simone Bastoni (Spezia), Federico Dimarco (Verona), Wesley Hoedt (Lazio) e Adrien Rabiot (Juventus). A questi si aggiunge anche Lazzari della Lazio, fermato con la prova TV per ... Leggi su intermagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Le decisioni deldopo la 22esima giornata di Serie A Sono 6 i giocatori fermati daldopo la ventiduesima giornata della Serie A e tra questi non campare nessun giocatore dell’Inter con Conte che dunque avrà tutti a disposizione per il derby. In casa nerazzurra da segnalare l’entrata indiche si vanno così ad aggiungersi a Bastoni, Barella e Brozovic ormai da tempo con il rischio squalifica: per loro al prossimo giallo stop per una giornata. A saltare il ventitreesimosaranno, invece: Martin Erlic e Simone Bastoni (Spezia), Federico Dimarco (Verona), Wesley Hoedt (Lazio) e Adrien Rabiot (Juventus). A questi si aggiunge anche Lazzari della Lazio, fermato con la prova TV per ...

