GF Vip | Samantha De Grenet a Rischio Squalifica?

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 16 febbraio 2021) In queste ore,Deè l’argomento principale dei seguaci del Grande Fratello Vip. La showgirl infatti, ha commesso una gaffe durante una conversazione con alcuni coinquilini ed è quindi aeliminazione dal Reality. Scopriamo insieme cosa è successo! Questa volta è il turno diDe. Sembra che una maledizione abbia colpito questa edizione del Grande Fratello Vip e che i concorrenti non riescano a tenere a freno la lingua. L’ultima ad essere statata dal reality, è Alda D’Eusanio, per aver lanciato delle pesanti accuse al compagno di Laura Pausini, Paolo Carta. La giornalista infatti, durante una conversazione con alcune coinquiline, ha affermato che l’uomo usa violenza sulla cantante. Adesso è il turno diDe ...