Elezioni in Kosovo | vince il partito di Sinistra

(Di martedì 16 febbraio 2021) IldiVetëvendosje dell’ex primo ministro Albin Kurti ha vinto leparlamentari in. Kurti, soprannominato il Che del, ha vinto anche grazie ai giovani che hanno scelto lanazionalista. L’ex primo ministro sogna la Grande Albania e afferma che il dialogo con la Serbia non è più una priorità.

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Kosovo

Sono più che chiari i risultati dellepolitiche anticipate di ieri, 14 febbraio, in. Con lo spoglio giunto ormai alle battute finali (99% delle schede scrutinate), Vetëvendosje (Autodeterminazione), guidato da Albin Kurti, ...... LVV), come previsto ha conquistato oltre il 48% dei voti alle ennesimeparlamentari ... Il Partito Democratico deldell'ex presidente Hashim Thaci (17,3%), la Lega Democratica del...Il partito si sinistra Vetëvendosje dell’ex primo ministro Albin Kurti ha vinto le elezioni parlemantari in Kosovo. Ora cosa succederà?Ed è un risultato senza precedenti nella storia del Kosovo dopo la guerra”, ha affermato Kurti nella sua prima dichiarazione dopo le elezioni. Vittoria schiacciante del movimento Vetevendosje (Autodet ...