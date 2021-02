Djokovic-Zverev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) Novak Djokovic oggi sfida Alexander Zverev ai quarti di finale degli Australian Open 2021. Il numero uno al mondo ha sofferto negli scorsi turni, soprattutto per via di un problema fisico che a detta del serbo lo ha quasi costretto al ritiro. Ora affronta il tedesco Zverev e dovrà essere al 100% per raggiungere le semifinali. IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI La partita è in programma nella giornata odierna di martedì 16 febbraio, come secondo match dalle ore 9:00 italiane (dopo Williams-Halep). La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Novaksfida Alexanderai quarti di finale degli. Il numero uno al mondo ha sofferto negli scorsi turni, soprattutto per via di un problema fisico che a detta del serbo lo ha quasi costretto al ritiro. Ora affronta il tedescoe dovrà essere al 100% per raggiungere le semifinali. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella giornata odierna di martedì 16 febbraio, come secondo match dalle ore 9:00 italiane (dopo Williams-Halep). La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e ...

