giornaleradiofm : Covid: pediatra Farnetani, 'contro variante Gb scuole e asili chiusi 3 settimane': Milano, 16 feb. (Adnkronos Salut… - Giornaleditalia : Covid: pediatra Farnetani, 'contro variante Gb scuole e asili chiusi 3 settimane' - maurizio1999 : Ad oggi ci sono medici di base che continuano a dare solo aspirine per il covid. Fortuna il pediatra che ha detto d… - Vinc1955 : Covid, i giorni dell’emergenza. La testimonianza di una pediatra: “In prima linea senza tanti clamori” -… - grondoamore : Mia sorella e il marito ancora alle prese coi postumi del covid, mio nipote febbre per faringite (o almeno così dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid pediatra

Cosenzachannel.it

Suggerisce un 'lockdown lampo' ilItalo Farnetani: 'Ritengo giustificato l'innalzamento delle azioni di prevenzione per limitare la diffusione di- 19, soprattutto alla luce del ...Suggerisce un 'lockdown lampo' ilItalo Farnetani: "Ritengo giustificato l'innalzamento delle azioni di prevenzione per limitare la diffusione di- 19, soprattutto alla luce del ...Scuole, asili compresi, chiusi per tre settimane. Suggerisce un 'lockdown lampo' il pediatra Italo Farnetani: "Ritengo giustificato l'innalzamento delle ...Il cordoglio è generale e sentito per la scomparsa dell'ex direttore dell'Oncoematologia pediatrica di Padova. Tutti ne riconoscono e ricordano l'indiscussa professionalità unita alla capacità di rega ...