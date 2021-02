Covid-19, nella provincia di Ancona da mercoledì fino a sabato limiti in entrata e uscita (Di martedì 16 febbraio 2021) "Da domani mattina alle ore 8 fino alle ore 24 di sabato, sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di Ancona, salvi spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Per spostarsi sarà necessaria l'autocertificazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) "Da domani mattina alle ore 8alle ore 24 di, sono limitati gli spostamenti da e per ladi, salvi spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, di studio e per il rientropropria residenza, domicilio o abitazione. Per spostarsi sarà necessaria l'autocertificazione". L'articolo .

