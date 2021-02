Clubhouse ha un problema con l’archiviazione dei dati (Di martedì 16 febbraio 2021) Clubhouse aumenta la crittografia per non condividere dati con la Cina (immagine: Gabriele Porro/Wired Italia)Gli sviluppatori del social network Clubhouse aumenteranno le protezioni delle stanze, dopo che uno studio ha evidenziato come una falla nella sicurezza potrebbe consentire alla Cina di identificare gli utenti che partecipano a una conversazione. Come già successo con TikTok anche su Clubhouse si staglia l’ombra dello spionaggio da parte di Pechino. Questa volta, però, nel mirino è finita la società che fornisce l’infrastruttura backend dell’applicazione, Agora, con sede a Shanghai. Secondo un rapporto rilasciato dallo Stanford Internet Observatory (Sio) Clubhouse avrebbe finora trasmesso in chiaro i numeri degli Id univoci dei suoi utenti e gli Id delle chat room, offrendo così ad Agora ... Leggi su wired (Di martedì 16 febbraio 2021)aumenta la crittografia per non condividerecon la Cina (immagine: Gabriele Porro/Wired Italia)Gli sviluppatori del social networkaumenteranno le protezioni delle stanze, dopo che uno studio ha evidenziato come una falla nella sicurezza potrebbe consentire alla Cina di identificare gli utenti che partecipano a una conversazione. Come già successo con TikTok anche susi staglia l’ombra dello spionaggio da parte di Pechino. Questa volta, però, nel mirino è finita la società che fornisce l’infrastruttura backend dell’applicazione, Agora, con sede a Shanghai. Secondo un rapporto rilasciato dallo Stanford Internet Observatory (Sio)avrebbe finora trasmesso in chiaro i numeri degli Id univoci dei suoi utenti e gli Id delle chat room, offrendo così ad Agora ...

MTR29971489 : @Humana83 @CastedduM @zorzi_gaia @guenda_ggoria Il problema è che questo file è difficile da spostare dalla piattaf… - suuunliam : no rega penso di avere un problema con clubhouse - Accavolo : Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni, in un microsecondo,… - rossa008 : Il problema di #Clubhouse è che ti azzecchi h24. - cybersec_feeds : RT @equipeprivacy: I problemi #privacy di #Clubhouse rispecchiano quelli degli altri social. Perché finora, come dimostra anche il caso Tik… -